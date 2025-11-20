鉅亨網編輯林羿君 2025-11-20 09:42

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司擁有足夠的新一代 Blackwell 晶片，可滿足不斷上升的需求，整體業務「非常、非常強勁」。

黃仁勳：Blackwell晶片還有很多可以賣 業務非常強勁。(圖:shutterstock)

在接受《彭博電視》訪問時，黃仁勳進一步解釋了稍早在第三季財報中提到的相關評論。他所說的 Blackwell 產品線「全數售罄」，其實是指現有晶片在客戶端的使用量已達到最大產能。

他說：「我們把供應鏈規劃得非常好。我們還有很多 Blackwell 可以賣。」

這番談話延續了輝達週三財報中的強烈樂觀基調。公司反駁了外界對人工智慧瘋狂投資是否正在形成泡沫的擔憂。除了公布優於預期的季營收展望外，輝達還表示，公司很可能超越先前提出、針對新晶片與系統的 5,000 億美元長期銷售預測。

黃仁勳還表示，隨著輝達產品功能不斷提升，公司在資料中心支出中所佔的比重也愈來愈高。他指出，即將推出的 Vera Rubin 世代產品，預計將在每消耗 1 吉瓦（gigawatt）計算能力約 $550 億美元的支出中，為輝達帶進約 350 億美元的營收。

儘管整體表現強勁，但由於美國的出口限制，中國市場仍是輝達的一大弱點。黃仁勳表示，公司對中國資料中心晶片銷售的預測仍然是零。