OTC：南俊國際20日起列爲處置股票 每5分鐘撮合一盤
鉅亨網記者張欽發 台北
AI 伺服器滑軌概念股南俊國際 (6584-TW) 近日股價飆漲，櫃檯買賣中心公告，南俊國際今 (20) 日起的 10 個交易日列爲處置股票，每 5 分鐘撮合一盤，並對每日委託買賣該有價證券數量單筆達 10 交易單位或多筆累積達 30 交易單位以上交易預收款券。
OTC 指出，南俊國際因最近 10 個營業日內有 6 個營業日經 OTC 心公布注意交易資訊，20 日起每 5 分鐘撮合一盤至 12 月 3 日。
南俊國際 2025 年 10 月營收以 2.32 億元改寫歷史新高，月增 11.53%，年增 26.34%，1-10 月營收 19.54 億元，年增 23.86%。
南俊國際的 10 月營收走高創新紀錄，主要在 10 月因輝達 GB 系列導軌開始少量出貨，展望第四季營運，法人估因 GB 產能持續改善，預計營收可望逐月再向上走高。
南俊國際 2025 年 1-9 月財報營收 17.23 億元，毛利率 33.28%，稅後純益 2.04 億元，每股純益 3.11 元。
