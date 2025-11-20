鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至108元，預估目標價為2,153.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由105.76元上修至108元，其中最高估值110元，最低估值96.32元，預估目標價為2,153.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110(110)
|120
|134
|最低值
|96.32(96.32)
|104.7
|114.1
|平均值
|105.67(103.49)
|112.38
|124.37
|中位數
|108(105.76)
|111.8
|125
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|最低值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|平均值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|中位數
|167.52億
|183.34億
|201.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至105.76元，預估目標價為2,053.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至100元，預估目標價為2,053.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至96.32元，預估目標價為2,053.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fermi Inc.FRMI-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇