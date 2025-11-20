search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至108元，預估目標價為2,153.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由105.76元上修至108元，其中最高估值110元，最低估值96.32元，預估目標價為2,153.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值110(110)120134
最低值96.32(96.32)104.7114.1
平均值105.67(103.49)112.38124.37
中位數108(105.76)111.8125

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值167.52億183.34億201.67億
最低值167.52億183.34億201.67億
平均值167.52億183.34億201.67億
中位數167.52億183.34億201.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMKL

相關行情

台股首頁我要存股
Markel Group Inc2032.36-0.99%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty