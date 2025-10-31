鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至100元，預估目標價為2,053.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由97.1元上修至100元，其中最高估值105.76元，最低估值96.32元，預估目標價為2,053.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105.76(102)
|111.8
|124
|最低值
|96.32(94.96)
|102.55
|112.9
|平均值
|100.24(98.08)
|107.95
|118.97
|中位數
|100(97.1)
|109
|120
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|最低值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|平均值
|167.52億
|183.34億
|201.67億
|中位數
|167.52億
|183.34億
|201.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至96.32元，預估目標價為2,053.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至97.73元，預估目標價為2,000.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為100.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇