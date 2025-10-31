search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至100元，預估目標價為2,053.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由97.1元上修至100元，其中最高估值105.76元，最低估值96.32元，預估目標價為2,053.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值105.76(102)111.8124
最低值96.32(94.96)102.55112.9
平均值100.24(98.08)107.95118.97
中位數100(97.1)109120

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值167.52億183.34億201.67億
最低值167.52億183.34億201.67億
平均值167.52億183.34億201.67億
中位數167.52億183.34億201.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

相關行情

台股首頁我要存股
Markel Group Inc1938.38+6.14%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty