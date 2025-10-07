search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至96.32元，預估目標價為2,053.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由98.01元下修至96.32元，其中最高估值102元，最低估值94.5元，預估目標價為2,053.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值102(102)110120
最低值94.5(94.5)102.55112.9
平均值97.56(97.89)106.47116.45
中位數96.32(98.01)106.4116.45

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值167.52億183.34億
最低值167.52億183.34億
平均值167.52億183.34億
中位數167.52億183.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

