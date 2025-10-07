鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至96.32元，預估目標價為2,053.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由98.01元下修至96.32元，其中最高估值102元，最低估值94.5元，預估目標價為2,053.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|102(102)
|110
|120
|最低值
|94.5(94.5)
|102.55
|112.9
|平均值
|97.56(97.89)
|106.47
|116.45
|中位數
|96.32(98.01)
|106.4
|116.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|167.52億
|183.34億
|最低值
|167.52億
|183.34億
|平均值
|167.52億
|183.34億
|中位數
|167.52億
|183.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
