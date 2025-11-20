search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至-0.66元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.66元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.84元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.13(0.13)1.191.982.81
最低值-0.84(-0.84)-0.470.811.56
平均值-0.51(-0.51)0.521.191.92
中位數-0.66(-0.67)0.521.131.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.12億45.91億55.60億65.86億
最低值34.35億42.35億50.51億62.34億
平均值34.91億45.03億53.94億64.28億
中位數35.01億45.38億54.00億64.45億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-2.75-0.660.01
營業收入19.04億22.76億28.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKLAR

相關行情

台股首頁我要存股
Klarna Group Plc30.5585-3.39%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty