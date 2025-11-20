鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至-0.66元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.67元上修至-0.66元，其中最高估值0.13元，最低估值-0.84元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.13(0.13)
|1.19
|1.98
|2.81
|最低值
|-0.84(-0.84)
|-0.47
|0.81
|1.56
|平均值
|-0.51(-0.51)
|0.52
|1.19
|1.92
|中位數
|-0.66(-0.67)
|0.52
|1.13
|1.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.12億
|45.91億
|55.60億
|65.86億
|最低值
|34.35億
|42.35億
|50.51億
|62.34億
|平均值
|34.91億
|45.03億
|53.94億
|64.28億
|中位數
|35.01億
|45.38億
|54.00億
|64.45億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.75
|-0.66
|0.01
|營業收入
|19.04億
|22.76億
|28.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group PlcKLAR-US的目標價調降至48元，幅度約4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至-0.69元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為50.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為51.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇