鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klarna Group Plc(KLAR-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為51.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Klarna Group Plc(KLAR-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.38元下修至-0.41元，其中最高估值0.5元，最低估值-0.79元，預估目標價為51.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.5(0.5)
|1.34
|1.95
|2.18
|最低值
|-0.79(-0.79)
|0.38
|0.81
|1.62
|平均值
|-0.38(-0.34)
|0.65
|1.21
|1.84
|中位數
|-0.41(-0.38)
|0.52
|1.1
|1.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.17億
|45.68億
|55.21億
|65.08億
|最低值
|34.35億
|42.35億
|50.51億
|62.34億
|平均值
|34.73億
|44.74億
|53.66億
|63.89億
|中位數
|34.72億
|44.92億
|53.91億
|64.24億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.75
|-0.66
|0.01
|營業收入
|19.04億
|22.76億
|28.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Klarna Group Plc(KLAR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
