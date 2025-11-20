鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-20 06:00

過去三年，大型科技公司總能在市場起伏中保持「穩健底色」，繁榮時利潤飆升，承壓時亦有厚實資產負債表來支撐，但近幾周，這一形象遭遇衝擊，甲骨文、亞馬遜、Meta 等科技巨頭紛紛湧入信貸市場融資數十億美元，投向 AI 項目，引發大型科技股持續拋售潮，為今年 4 月以來首見。

VIX破24！投資人狂拋科技股避險 資金轉進這一族群（圖：Shutterstock）

隨著投資人撤離高估值科技熱門股，轉向防禦性更強的標的，那斯達克 100 指數 (NDX) 領跌大盤，而埃克森美孚、摩根大通、P&G 等傳統經濟龍頭的高股息股票成為受益者。

芝加哥選擇權交易所波動率指數 (VIX) 周二 (18 日) 突破 24，高於 19 的長期平均值，市場避險情緒升溫。

根據《彭博資訊》數據，美股科技 7 巨頭指數自 10 月 29 日高點以來已下跌 7.6%，同期先鋒高股息殖利率 ETF 僅跌 1.3%，這種差異延續了科技股回歸「成長型板塊」傳統、防禦性板塊崛起的趨勢，醫療保健、公用事業、日用品製造等類股因業務抗週期性強，開始吸引資金流入。

策略師解釋，當市場整體估值偏高，高股息股票的低估值與穩定現金流能緩衝波動。

根據 22V Research 數據，美股 7 巨頭與防禦性板塊相關性降至 80%，反映風險偏好轉變。該機構追蹤的「多空現金流回報因子」過去一周攀漲 1.4%、本月以來上漲 2%，跑贏大盤。

此外，聯準會 (Fed) 下月會議未明確降息路徑，美債殖利率處於數月低位，更提升股息的相對吸引力。

不過，高股息股票的「避險屬性」也面臨挑戰。標普 500(INX) 股息率已接近 50 年低點，平均股息率僅 1.14%，創網路泡沫時期以來新低，因大型科技公司為 AI 等專案消耗大量現金流，放緩了股票回購與分紅。

22V Research 董事 Kevin Brocks 指出，科技巨頭從「現金流返還者」變為「資本開支者」，是資金轉向傳統防禦性類股的重要推動因素。