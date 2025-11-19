search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為82.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.95元，其中最高估值1.58元，最低估值0.66元，預估目標價為82.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.58(1.58)4.255.91-1.02
最低值0.66(0.66)-0.231.04-1.02
平均值1.04(1.06)0.942.59-1.02
中位數0.95(0.99)0.541.96-1.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值14.61億37.14億58.47億23.36億
最低值8.82億8.78億20.23億23.36億
平均值11.75億25.65億37.45億23.36億
中位數11.50億26.20億30.90億23.36億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.09-7.44-3.14-0.290.41
營業收入778萬4,281萬7,551萬1.87億4.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


