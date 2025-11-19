鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為82.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Iris Energy Ltd(IREN-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.95元，其中最高估值1.58元，最低估值0.66元，預估目標價為82.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.58(1.58)
|4.25
|5.91
|-1.02
|最低值
|0.66(0.66)
|-0.23
|1.04
|-1.02
|平均值
|1.04(1.06)
|0.94
|2.59
|-1.02
|中位數
|0.95(0.99)
|0.54
|1.96
|-1.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.61億
|37.14億
|58.47億
|23.36億
|最低值
|8.82億
|8.78億
|20.23億
|23.36億
|平均值
|11.75億
|25.65億
|37.45億
|23.36億
|中位數
|11.50億
|26.20億
|30.90億
|23.36億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.09
|-7.44
|-3.14
|-0.29
|0.41
|營業收入
|778萬
|4,281萬
|7,551萬
|1.87億
|4.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Iris Energy Ltd(IREN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為85.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy LtdIREN-US的目標價調升至85元，幅度約13.33%
- 微軟擴增AI算力版圖！攜手IREN與Lambda部署輝達晶片 強化雲端競爭力
- 〈美股早盤〉AI題材助攻！科技股推升那指、標普走高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇