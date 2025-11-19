中國暫停日本水產品進口？中國外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-11-19 18:18

中日關係急凍，中國外交部發言人毛寧周三（19 日）表示，日方承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但日方目前未能提供所承諾的技術材料。

中國外交部發言人毛寧。（圖：中國外交部）

毛寧周三主持例行記者會，《NHK》記者提問，據了解，中國已向日方通報暫停日本水產品進口，發言人能否介紹相關細節和原因？

毛寧對此表示：「據我了解，日方此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品品質安全，這是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。」

毛寧強調，近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。

據《共同社》周三稍早報導，日本政府相關人士周三透露，中國政府已向日方通報將暫停日本水產品進口。

中方當天早晨通過正式外交渠道聯絡日方，此舉可能是針對首相高市早苗國會答辯提「台灣有事」的反制措施。