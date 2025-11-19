台股四天跌掉1000多點！專家點恐怕要「跌到這時」
週二美股四大指數全部收嘿， 台股週三跌勢停不下來，雖然一度最高來到 26902 點，不過開高走低，加上適逢台指期結算日，遭到壓低結算，台積電尾盤更遭到 4000 多張賣單摜壓，跌破 1400 元，影響加權指數終場下跌 176 點，收在 26580 點，跌幅 0.66%，成交金額為 4951 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董認為，大盤目前趨勢已明確轉空，根據《鉅亨贏指標》顯示為跌破「強弱關鍵」第 11 天，要走回多頭格局，恐怕得等到農曆年後!
J 董分析，上週五一根長黑打敗了所有多頭的希望，當天跌破所有均線，並讓均線開始呈現空頭排列，目前在短線偏空趨勢下，任何的反彈都是空方思維! 建議投資人在操作上，只要當個股出現跌破「強弱關鍵」，先出場等待後續表現較佳。
J 董進一步指出，再從週線上觀察，本週到目前為止的回檔，也讓「週贏指標」跌破了強弱關鍵，除非下半週出現連續或是強勢反彈，不然代表中期趨勢的周線，也將正式翻轉為跌破訊號，在連續 27 周的突破訊號後的翻轉轉弱，若要重回多頭格局，恐怕得觀察到明年農曆年了。
目前加權指數累計四天已經跌掉 1373 點，觀察三大法人動態，外資賣超 256 億；自營商賣超 80 億元；唯獨投信買超 11 億元；三大法人合計賣超 326 億元。而針對台股連續幾天下跌，財政部長莊翠雲也最新回應，國安基金從 4 月 9 日進場護盤，整體規模約 5000 億元，「目前都還足以支應」。
