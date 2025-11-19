鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 17:28

巴菲特旗下波克夏公司於第三季大舉買進 Google 母公司 Alphabet，成為其投資組合第 10 大持股，玉山投信指出，此舉不僅被解讀為波克夏近年來最重要的科技投資之一，也顯示出對科技巨頭的長期信心。觀察目前投信發行 7 檔消費相關海外股票基金，統計至 10 月底，有 3 檔將 Alphabet 納入前 10 大持股，其中以 PGIM 保德信全球消費商機基金持股占比 11.01% 最高，且為基金第一大持股，其次為街口全球時尚精品基金的 7.02%、野村全球品牌基金的 4.1%。

跟著股神上車！AI展望有信心 3檔海外消費基金同步押寶Alphabet。(圖：shutterstock)

PGIM 保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，此基金將 Alphabet 列為第一大持股，主要是團隊看好 Google 旗下廣告、雲端以及 AI 布局的成長潛力，隨著數位化與人工智慧驅動全球消費模式轉變，Alphabet 穩健現金流與創新能力，持續吸引價值投資人與主動型基金加碼布局。

常李奕翰指出，Alphabet 憑藉著市場領導地位、多元化經營和規模優勢，今年來股價大漲超過 50%，旗下各服務在結合 AI 發展後更加凸顯其優勢，包括生成式 AI 聊天機器人並未侵蝕傳統搜尋，反而擴大使用量，Google 搜尋龍頭地位依然穩固。

另外，Alphabet 的 Gemini 模型也快速崛起，最新的 Gemini3 在多項評測中名列前茅，且預測市場認為其年底成為最佳 AI 的機率高達 66%，遠超 ChatGPT 的 16%。看好 AI 未來的商機爆發，Alphabet 也在第三季財報公布同時大幅上修全年資本支出至 910 億美元至 930 億美元，明顯高於之前預期的 850 億元，主要加碼 AI 與基礎設施建設。

在雲端服務發展上，常李奕翰分析，Google Cloud 受惠資料中心擴建潮，2025 年成長可望繳出 33% 的亮眼成績，超越亞馬遜的 AWS 與微軟的 Azure，根據統計，全球十大 AI 實驗室有九家使用 Google Cloud，幾乎所有生成式 AI 獨角獸也都在其上運行。

常李奕翰認為，隨著經濟穩速擴張，在全球消費結構持續升級的帶動下，數位消費、體驗服務與必需性消費將帶動三大消費概念產業獲利進入高速成長的黃金階段，而 Alphabet 正是通訊服務相關產業的重點龍頭企業，在互動式媒體及服務、娛樂快速崛起之下，整體通訊服務業明年有望持續繳出雙位數的成長幅度。

投信發行消費基金前 10 大持股是否有 Alphabet 基金名稱 是否為前 10 大持股 持股占比 (%) PGIM 保德信全球消費商機基金 是 11.01 街口全球時尚精品基金 是 7.02 野村全球品牌基金 是 4.1 華南永昌全球精品基金 否 - 永豐主流品牌基金 否 - 永豐亞洲民生消費基金 否 - 復華全球消費基金 - 新臺幣 否 - 資料來源 : Lipper，2025/10/31