鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-30 17:33

‌



隨著近期 TCL CSOT 正式宣布 t8 項目 OLED 8.6 代線開工，全球 IT OLED 面板大世代投資計畫正式進入百花齊放局面。TrendForce 表示，韓系面板廠 SDC 為市場先行者，最早啟動 8.6 代線大世代 OLED 產線投資，陸系廠商如 BOE、Visionox、TCL CSOT 也相繼啟動 8.6 代 OLED 產線投資。

集邦：IT OLED面板大世代競爭升溫 FMM陣營領跑 FMM-free陣營加速推進。(圖：shutter stock)

SDC 於 2023 年宣布啟動 8.6 代線投資計畫，使用的製程為傳統 FMM 蒸鍍，為延長螢幕壽命，SDC 也計畫導入 Tandem OLED 製程。目前已完成設備裝機，且 Tandem OLED 製程獲得 Apple 青睞，預計產品將導入 2026 年即將發表的新 MacBook Pro 系列，有望最快在 2026 年第二季開始量產。

‌



緊接在 SDC 之後，BOE 於 2023 年底也宣布啟動 8.6 代 OLED 產線投資，同樣採取 FMM 蒸鍍製程以及導入 Tandem OLED 技術的配置。其設備進廠已自 2025 年第二季起陸續完成，產線有望在 2026 年上半年進行點亮。另外，由於 BOE 已經以六代線供應 OLED 筆電面板給陸、台系品牌，也為 2026 年 8.6 代產線量產後的客戶出海口打下基礎。

Visionox 和 TCL CSOT 則是投入 FMM-free 陣營。Visionox 採用 2023 年自行發布的技術 ViP（Visionox intelligent Pixelization），能夠實現比傳統 FMM 更高的 PPI(pixel per inch) 以及開口率。Visionox 已於 2024 年第二季宣布籌建 8.6 代 OLED 產線，目前預計在 2025 年第四季完成廠房建置，目標自 2027 年第一季開始放量。

TCL CSOT 則是採用噴墨印刷 (IJP) 技術，製程相較傳統 FMM 更加簡化，理論上能減少約 30% 材料損耗。近期 8.6 代 OLED 產線動土儀式落幕後，目標放量時間落在 2027 年第四季。