電視面板價格11月跌勢擴大 集邦估全尺寸跌1-3美元

2025-11-05

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發布 11 月上旬面板價格預測評論，電視面板跌勢擴大、全尺寸下跌 1-3 美元不等；顯示器主流尺寸大致持平，僅 23.8 吋 VA Open Cell 面板下跌 0.1 美元，筆電 IPS 面板同樣也下跌 0.1 美元。

電視面板價格11月跌勢擴大 全尺寸估跌1-3美元。(圖：群創)

集邦表示，11 月起電視面板需求僅微幅走弱，部分品牌仍願意拉貨，而部分面板廠為了衝刺目標，在稼動率上僅作微幅調控，並積極配合品牌需求，大部分品牌客戶與面板廠開始洽談明年規劃，面板廠在姿態上較具彈性。

集邦認為，在面板廠願意在價格上願意做較多讓步下，預估 11 月電視面板價格中，32 吋與 43 吋下跌 1 美元， 50 吋與 55 吋下跌 2 美元，65 吋與 75 吋下跌 3 美元。

顯示器面板需求也明顯減弱，但面板廠也不願意在價格上作太大讓步，導致虧損持續擴大，因此，買賣雙方針對價格仍以持平為較大共識，集邦預期，11 月顯示器面板價格除了 23.8 吋 VA Open Cell 面板因供給稍鬆，預期可能下跌 0.1 美元之外，其餘主流尺寸皆呈現持平態勢。

筆電方面，集邦認為，雖然進入傳統淡季，但筆電面板需求較預期稍強，部分品牌客戶仍願意增加採購量，但也希望面板廠在價格上有所讓步，而面板廠為了維繫客戶關係，因而在議價上姿態較低。除了檯面下的優惠外，檯面上的價格也開始作小幅讓步。