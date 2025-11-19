如何讓學生成為AI塑造者而非使用者？牛津教授提3關鍵建議

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-19 05:50

根據《商業內幕》周二 (18 日) 報導，牛津大學網路研究所及教育系教授 Rebecca Eynon 警告，隨著 AI 改變教育現場，學校教 AI 的方式可能錯了。

牛津教授Eynon主張AI教育應培養批判思考，教導學生質疑演算法偏見。(圖:Reuters/TPG)

Eynon 認為，教育工作者不應只教學生如何使用科技，而是要培養他們塑造科技的能力。她周一表示：「AI 不只是讓人適應的工具，而是人們應該主動塑造的對象，這關係到我們想要什麼樣的教育和社會。學校對 AI 必須主動出擊，而非被動回應。」

年輕人數位能力被高估

Eynon 在牛津大學教育科技公平計畫的研究發現，許多年輕人的數位能力並不如成年人想像。學生常在管理檔案或發送電子郵件等基本技能上遇到困難，而教師也不確定該如何將數位素養融入課程。

她強調，AI 教育不該只聚焦技術技能，更要培養批判思考、包容性與責任感。她提出三大教育方向：

一、教批判思考，不只是寫程式

Eynon 表示，數位素養不能只停留在辨識假訊息或安全使用 AI 工具。學生需要理解背後的社會、政治與經濟運作。

她認為，年輕人不該只被當成 AI 技術的使用者，而應該培養成能批判性思考科技的公民，包括理解相關的經濟、政治與文化議題。

具體來說，就是要教學生演算法如何產生偏見、科技公司如何靠數據賺錢、假訊息如何擴散，讓他們懂得質疑和挑戰 AI 系統，而不是照單全收。

二、動手設計，培養包容思維

Eynon 認為，AI 教育應該加入實作設計，讓學生把科技與社會現實連結起來。「設計是數位素養的核心，能讓學生看見社會不公平，也能思考科技如何促進或妨礙公平。」

她建議讓學生實際探索 AI 的偏見問題，或開發對社區有幫助的數位工具。而且這些內容不該只出現在資訊課，應該融入各科教學，讓更多學生參與數位時代。

三、責任要共同承擔