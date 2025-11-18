台灣永續行動被國際看見！李長庚COP30籲全球共同推動「氣候與自然摩爾定律」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 20:33

聯合國第 30 屆氣候峰會 (COP30) 於亞馬遜河的門戶─巴西貝倫盛大登場，國泰金控 (2882-TW) 第 5 度前進聯合國氣候峰會，總經理李長庚受邀開場時以台灣半導體產業最熟悉的摩爾定律比喻，呼籲全球應共同創造「氣候與自然的摩爾定律」，讓投入綠色轉型的資金與創新能以倍數速度成長，使永續解方具備規模化、可商業化、可投資性，成為推動氣候工業革命的核心力量。

國泰金控總經理李長庚(中)、國泰金控投資長程淑芬(左)、國泰世華銀行副總經理温珍瀚(右)。(圖/國泰金控提供)

李長庚連三年受邀擔任世界氣候高峰會開場講者，從 COP28 分享綠色轉型的金融成果與洞察、COP29 倡議進行一場「氣候工業革命」，驅動結構與系統性變革，作為淨零轉型新契機，到 COP30 的「氣候與自然的摩爾定律」，呼籲資金快速增長，成為氣候工業革命的推動力，皆引起各界熱烈迴響。

李長庚表示，今年適逢《巴黎協定》生效屆滿十週年，過去被視為「承諾的十年」，接下來更應該繼續把這份雄心轉化為實際行動，讓未來的十年成為「實踐的十年」；他並以台灣半導體產業中著名的摩爾定律為喻，提出當前全球課題是共同創造「氣候與自然的摩爾定律」，鼓勵加速擴大對氣候與自然領域的投入，讓規模化、可商業化、具投資性的永續解方遍地開花，實現加速度的成長。

李長庚指出，今年無法親自飛去貝倫參與 COP30，但他認為前往參與最大的價值就是一個學習與分享的過程，因為台灣並不是聯合國會員國，永續成果不易被世界看見，他舉例，先前聯合國 SDGs 專家團隊來台，選了 4 家台灣機構交流，專家讚嘆原來台灣減碳行動做得這麼好，顯見除了評鑑機構以外，國際上大多仍不清楚台灣的行動，這讓李長庚感受到相當大的啟發。

國泰世華銀行副總經理温珍瀚分享，此次親自飛行逾 60 小時抵達貝倫，但實際感受到的國際交流熱度，讓這段距離一點也不遠。除了藍區 (公部門) 交流外，他也抽空前往綠區 (私部門)，實地走一遭才會真正感到震撼，來自世界各地的夥伴，大家只有一個目標，就是希望在氣候變遷下，探討如何塑造地球的韌性，不管從再生能源或減碳等方方面面，不分國界、不限人種，大家都展現很大的熱情，他個人收穫頗豐。

温珍瀚指出，世界銀行代表座談中有提到一個重要的觀念，如今全球在永續轉型與氣候投資方面的資金需求都極為龐大，僅依靠一般民營企業或民間金融機構，要支撐大規模的投融資幾乎不可能，大家都很清楚是「獨木難撐」，必須透過政府及跨國組織提供「信用增強」相關保證機制，才能讓民間資金更有信心投入，並被有效引導至永續與氣候轉型等真正需要的領域，如此一來，淨零成效將遠超目前規模。

川普上台後，讓美國永續轉型行動開倒車，國泰金控投資長程淑芬坦言，美國 ESG 受到政治氛圍影響確實有放緩的現象，但亞洲不減反增，「我們看到主權基金、退休基金、政府機構的加入明顯變多，尤其是東南亞國家非常積極。」她以馬來西亞、泰國為例，近年更透過 AVPN 能源轉型計畫，強化對中小企業與社區的支持，並吸引多個國際組織加入。而歐盟看似放慢步調，其實只是將原本過於嚴格的規範調整為更具可行性，並非倒退。