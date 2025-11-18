search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額229.38億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.1%，總成交額229.38億元，大盤占比5.72%。

該產業上漲家數2、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股尖點(8021-TW)18日11:34股價下跌9.5元，報123.5元，跌幅7.14%。

其他電子近5日下跌3.55%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -3.55% -1.51%
近一月 +5.04% +0.53%
近三月 +11.73% +12.11%
近六月 +46.2% +25.65%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26756.12-2.52%
尖點124.5-6.39%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
尖點

100%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
尖點

100%

勝率

#營收創高股

中強短弱
尖點

100%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty