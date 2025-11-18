盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額229.38億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，18日11:34相關指數下跌2.1%，總成交額229.38億元，大盤占比5.72%。
該產業上漲家數2、下跌家數40、平盤家數1。領跌個股尖點(8021-TW)18日11:34股價下跌9.5元，報123.5元，跌幅7.14%。
其他電子近5日下跌3.55%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.55%
|-1.51%
|近一月
|+5.04%
|+0.53%
|近三月
|+11.73%
|+12.11%
|近六月
|+46.2%
|+25.65%
