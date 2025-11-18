search icon



盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額0.34億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現疲軟，18日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額0.34億元，大盤占比0.03%。

該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股華紙(1905-TW)18日09:33股價下跌0.45元，報12.15元，跌幅3.57%。

造紙工業近5日上漲5.59%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 +5.59% -1.51%
近一月 +4.37% +0.53%
近三月 +4.82% +12.11%
近六月 -1.98% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

