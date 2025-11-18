盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額0.34億
台股今日造紙工業類股表現疲軟，18日09:34相關指數下跌2.08%，總成交額0.34億元，大盤占比0.03%。
該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數1。領跌個股華紙(1905-TW)18日09:33股價下跌0.45元，報12.15元，跌幅3.57%。
造紙工業近5日上漲5.59%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+5.59%
|-1.51%
|近一月
|+4.37%
|+0.53%
|近三月
|+4.82%
|+12.11%
|近六月
|-1.98%
|+25.65%
