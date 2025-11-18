search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至4.58元，預估目標價為44元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.58元，其中最高估值5元，最低估值4.19元，預估目標價為44元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5(5)5.686.23
最低值4.19(4.19)2.513.9
平均值4.58(4.62)4.085.07
中位數4.58(4.62)4.15.07

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值222,966,050237,872,440249,956,270
最低值214,755,000203,560,000206,302,000
平均值218,241,900216,547,040228,129,140
中位數218,074,000216,510,000228,129,140

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.374.011.341.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		221,009,028200,356,523138,068,607103,872,359

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


