鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-18 08:21

暴漲逾200%！兩檔「福建概念」大牛股停牌核查。(圖:shutterstock)

海峽創新發布公告指出，自 10 月 27 日至 11 月 17 日期間，公司股票價格累計漲幅高達 185.89%。若將時間拉長至 10 月 17 日算起，一個月內的累計漲幅更達到 275.31%。截至 11 月 17 日收盤，海峽創新股價大漲 20%，市值達 122 億元（人民幣，下同）。

‌



針對股票異常波動，海峽創新在公告中強調：公司目前經營狀況和主要業務均保持正常，未發生重大變化。經核實，公司、控股股東及實際控制人均不存在應披露而未披露的重大事項或處於籌劃階段的重大事項。控股股東及實際控制人在股價異常波動期間，未有買賣公司股票的行為。

然而，從基本面來看，海峽創新的業績仍承受壓力。根據第三季財報，公司今年前三季累計淨利潤為虧損 1,723.83 萬元，第三季單季淨利潤也虧損 2,260.59 萬元。

另一檔停牌核查的平潭發展（000592）同樣經歷了驚人的漲勢。自 10 月 17 日至 11 月 17 日，該股股價漲幅高達 255.19%，走出「21 天 13 個漲停板」的強勢行情，總市值從 65 億飆升至 231 億元。

與海峽創新不同，平潭發展的業績在第三季實現了大幅增長。第三季實現淨利潤 620.44 萬元，年增長 1082.14%；前三季淨累計淨利潤 2151.85 萬元，年增長 1714.99%。

兩家公司均已申請股票自 11 月 18 日開市起停牌，進行相關核查工作。預計停牌時間均不超過 3 個交易日，待核查結束並披露公告後將恢復交易。