鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-05 10:34

根據中國結算與上海證券交易所的數據測算，截至 2025 年 10 月底，A 股投資人總數已接近 2.48 億人。若開戶量能維持當前水平，年底可望突破 2.5 億里程碑。

「慢牛」信心爆棚！A股投資人數逼近2.5億 年底可望衝關。(圖:shutterstock)

最新數據顯示，中國 A 股市場在 2025 年持續展現強勁的投資熱情。今年前 10 個月，A 股新開戶數累計已達 2,246 萬戶，推動 A 股投資人總數逼近 2.5 億的歷史性關口。在穩健的政策支持和市場賺錢效應的雙重驅動下，業界普遍預期，A 股投資人總數有望在今年年底正式突破 2.5 億大關。

回顧今年以來的新增開戶趨勢，市場熱度波動中顯現韌性。2 月和 3 月新開戶數表現尤為亮眼，分別達到 284 萬戶和 307 萬戶，創下階段性新高。這主要得益於市場短期的顯著賺錢效應，以及證監會明確「穩字當頭」等政策紅利持續釋放，提振了市場信心。

儘管 10 月受到假期因素和股市震盪的影響，單月新開戶數仍達 231 萬戶，保持在 200 萬戶以上，且高於 2024 年大部分月份的水平，顯示出市場對於中長期「慢牛」趨勢的認可。

總體而言，持續釋放的政策紅利和市場向好的賺錢效應，是吸引大批新增投資人入市的主要動力。

●11 月震盪蓄勢 科技成長主線不變

針對後續市場走勢，多家主流券商機構研判，11 月市場將以「震盪蓄勢」為主調，旨在為年底的跨年行情做準備。

招商證券指出，隨著中美貿易談判、三季報等主要事件告一段落，市場在 11 月可能進入一個業績與政策的「真空期」，缺乏決定性的催化劑。因此，市場預計將在震盪中積累能量，等待年底新的變化，如中央經濟工作會議的定調，來發動指數級行情。

國投證券和東吳證券的策略觀點也與此趨於一致，認為儘管短期指數如突破 4000 點等高位後可能出現波動，但從資本市場發展的大周期來看，「牛市並未結束」的預期不會輕易消散。