鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為129元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.89元上修至5.99元，其中最高估值6.93元，最低估值4.45元，預估目標價為129元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.93(6.93)
|9.21
|11.21
|最低值
|4.45(4.45)
|5.77
|8.38
|平均值
|5.93(5.89)
|7.85
|9.76
|中位數
|5.99(5.89)
|7.97
|9.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29,500,000
|31,444,000
|34,645,630
|最低值
|27,398,120
|26,975,000
|28,940,000
|平均值
|28,387,110
|29,646,530
|32,459,120
|中位數
|28,280,000
|29,672,580
|32,453,040
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-2.34
|5.66
|11.34
|15.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,633,132
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
