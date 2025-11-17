鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.7元，其中最高估值4.77元，最低估值4.19元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.77(4.77)
|4.86
|5.28
|5.67
|最低值
|4.19(4.19)
|4.04
|4.38
|5.21
|平均值
|4.55(4.47)
|4.45
|4.93
|5.44
|中位數
|4.7(4.36)
|4.45
|4.94
|5.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132.07億
|139.66億
|146.42億
|最低值
|124.71億
|129.95億
|138.24億
|平均值
|128.93億
|133.29億
|141.60億
|中位數
|129.25億
|132.38億
|141.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.74億
|111.30億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
