search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.7元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.36元上修至4.7元，其中最高估值4.77元，最低估值4.19元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.77(4.77)4.865.285.67
最低值4.19(4.19)4.044.385.21
平均值4.55(4.47)4.454.935.44
中位數4.7(4.36)4.454.945.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值132.07億139.66億146.42億
最低值124.71億129.95億138.24億
平均值128.93億133.29億141.60億
中位數129.25億132.38億141.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.802.863.753.804.21
營業收入85.05億97.06億111.37億106.74億111.30億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPLX

相關行情

台股首頁我要存股
MPLX LP - Unit53.21+2.43%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty