鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.36元，其中最高估值4.74元，最低估值4.19元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.74(4.59)
|4.86
|5.33
|5.67
|最低值
|4.19(4.19)
|4.16
|4.38
|5.38
|平均值
|4.4(4.31)
|4.57
|4.97
|5.53
|中位數
|4.36(4.28)
|4.65
|5.08
|5.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132.07億
|139.66億
|146.42億
|最低值
|121.71億
|124.06億
|131.12億
|平均值
|126.06億
|133.36億
|141.69億
|中位數
|125.18億
|135.02億
|143.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.74億
|111.30億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估上修至5.48元，預估目標價為185.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇