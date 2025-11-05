鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估上修至4.36元，預估目標價為57.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.28元上修至4.36元，其中最高估值4.74元，最低估值4.19元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.74(4.59)4.865.335.67
最低值4.19(4.19)4.164.385.38
平均值4.4(4.31)4.574.975.53
中位數4.36(4.28)4.655.085.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值132.07億139.66億146.42億
最低值121.71億124.06億131.12億
平均值126.06億133.36億141.69億
中位數125.18億135.02億143.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.802.863.753.804.21
營業收入85.05億97.06億111.37億106.74億111.30億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMPLX

