鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為57.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元下修至4.28元，其中最高估值4.56元，最低估值4.17元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.56(4.56)
|4.93
|5.33
|5.38
|最低值
|4.17(4.17)
|4.16
|4.38
|5.38
|平均值
|4.31(4.33)
|4.63
|5.01
|5.38
|中位數
|4.28(4.39)
|4.73
|5.16
|5.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|129.79億
|140.44億
|147.14億
|最低值
|121.71億
|124.06億
|131.12億
|平均值
|125.44億
|133.89億
|142.44億
|中位數
|124.69億
|135.57億
|145.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.80
|2.86
|3.75
|3.80
|4.21
|營業收入
|85.05億
|97.06億
|111.37億
|106.74億
|111.30億
詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為47.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Merus N.V(MRUS-US)EPS預估上修至-5.87元，預估目標價為97.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：耐吉(NKE-US)EPS預估上修至1.69元，預估目標價為81.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇