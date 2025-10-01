鉅亨速報 - Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為57.00元

search icon



Factset 最新調查：MPLX LP - Unit(MPLX-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對MPLX LP - Unit(MPLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.39元下修至4.28元，其中最高估值4.56元，最低估值4.17元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.56(4.56)4.935.335.38
最低值4.17(4.17)4.164.385.38
平均值4.31(4.33)4.635.015.38
中位數4.28(4.39)4.735.165.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值129.79億140.44億147.14億
最低值121.71億124.06億131.12億
平均值125.44億133.89億142.44億
中位數124.69億135.57億145.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.802.863.753.804.21
營業收入85.05億97.06億111.37億106.74億111.30億

詳細資訊請看美股內頁：
MPLX LP - Unit(MPLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMPLX

