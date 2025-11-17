盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(18)日除息0.08元，參考價11.57元
鉅亨網新聞中心
中信亞太高股息(00964-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為11.57元，相較今日收盤價11.65元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|11.65
|0.08
|0.69%
|0.0
|2025/10/20
|10.94
|0.065
|0.59%
|0.0
|2025/09/16
|11.0
|0.063
|0.57%
|0.0
|2025/08/18
|10.8
|0.05
|0.46%
|0.0
|2025/07/16
|10.51
|0.05
|0.48%
|0.0
