盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.94元
鉅亨網新聞中心
中信亞太高股息(00964-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為10.94元，相較今日收盤價11.00元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.57%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|11.00
|0.063
|0.57%
|0.0
|2025/08/18
|10.8
|0.05
|0.46%
|0.0
|2025/07/16
|10.51
|0.05
|0.48%
|0.0
|2025/06/17
|10.04
|0.043
|0.43%
|0.0
|2025/05/19
|9.79
|0.04
|0.41%
|0.0
