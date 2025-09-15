search icon



盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(16)日除息0.06元，參考價10.94元

鉅亨網新聞中心


中信亞太高股息(00964-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。

首日參考價為10.94元，相較今日收盤價11.00元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.57%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 11.00 0.063 0.57% 0.0
2025/08/18 10.8 0.05 0.46% 0.0
2025/07/16 10.51 0.05 0.48% 0.0
2025/06/17 10.04 0.043 0.43% 0.0
2025/05/19 9.79 0.04 0.41% 0.0

