search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 中信亞太高股息(00964)次交易(20)日除息0.07元，參考價10.88元

鉅亨網新聞中心


中信亞太高股息(00964-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為10.88元，相較今日收盤價10.94元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/20 10.94 0.065 0.59% 0.0
2025/09/16 11.0 0.063 0.57% 0.0
2025/08/18 10.8 0.05 0.46% 0.0
2025/07/16 10.51 0.05 0.48% 0.0
2025/06/17 10.04 0.043 0.43% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
中信亞太高股息10.94-0.73%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty