search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(18)日除息0.07元，參考價14.44元

鉅亨網新聞中心

兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為14.44元，相較今日收盤價14.51元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 14.51 0.07 0.48% 0.0
2025/10/20 14.85 0.069 0.46% 0.0
2025/09/16 14.32 0.068 0.47% 0.0
2025/08/18 14.13 0.06 0.42% 0.0
2025/07/16 13.81 0.052 0.38% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
兆豐電子高息等權14.51-1.49%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty