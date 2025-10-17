盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(20)日除息0.07元，參考價14.78元
鉅亨網新聞中心
兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為14.78元，相較今日收盤價14.85元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|14.85
|0.069
|0.46%
|0.0
|2025/09/16
|14.32
|0.068
|0.47%
|0.0
|2025/08/18
|14.13
|0.06
|0.42%
|0.0
|2025/07/16
|13.81
|0.052
|0.38%
|0.0
|2025/01/17
|14.22
|0.018
|0.13%
|0.0
