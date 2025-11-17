盤後速報 - 兆豐永續高息等權(00932)次交易(18)日除息0.2元，參考價14.13元
鉅亨網新聞中心
兆豐永續高息等權(00932-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為14.13元，相較今日收盤價14.33元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|14.33
|0.2
|1.4%
|0.0
|2025/08/18
|14.48
|0.18
|1.24%
|0.0
|2025/05/19
|14.5
|0.1
|0.69%
|0.0
|2025/02/18
|15.83
|0.1
|0.63%
|0.0
|2024/11/19
|16.31
|0.52
|3.19%
|0.0
