盤後速報 - 兆豐永續高息等權(00932)次交易(18)日除息0.2元，參考價14.13元

鉅亨網新聞中心

兆豐永續高息等權(00932-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為14.13元，相較今日收盤價14.33元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 14.33 0.2 1.4% 0.0
2025/08/18 14.48 0.18 1.24% 0.0
2025/05/19 14.5 0.1 0.69% 0.0
2025/02/18 15.83 0.1 0.63% 0.0
2024/11/19 16.31 0.52 3.19% 0.0


兆豐永續高息等權14.33-1.17%

