盤後速報 - 中信小資高價30(00894)次交易(18)日除息0.4元，參考價26.19元
鉅亨網新聞中心
中信小資高價30(00894-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為26.19元，相較今日收盤價26.59元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|26.59
|0.4
|1.5%
|0.0
|2025/08/18
|22.8
|0.4
|1.75%
|0.0
|2025/05/19
|18.93
|0.4
|2.11%
|0.0
|2025/02/18
|21.23
|0.55
|2.59%
|0.0
|2024/11/18
|21.04
|0.6
|2.85%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉集16檔千金股於一身！00894近半年報酬逾6成 走穩創高之路
- ASML報喜+台積電寫新天價 這5檔台股ETF半年績效突破5成
- 無視9月魔咒！台股再創新高 這12檔ETF近一季報酬破2成超車大盤
- 中國半導體自主化加速，台股強勁反彈，市場動態引人關注
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇