盤後速報 - 中信小資高價30(00894)次交易(18)日除息0.4元，參考價26.19元

鉅亨網新聞中心

中信小資高價30(00894-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為26.19元，相較今日收盤價26.59元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 26.59 0.4 1.5% 0.0
2025/08/18 22.8 0.4 1.75% 0.0
2025/05/19 18.93 0.4 2.11% 0.0
2025/02/18 21.23 0.55 2.59% 0.0
2024/11/18 21.04 0.6 2.85% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

中信小資高價30

