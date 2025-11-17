search icon



盤後速報 - 富邦台灣半導體(00892)次交易(18)日除息0.28元，參考價20.37元

鉅亨網新聞中心

富邦台灣半導體(00892-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。

首日參考價為20.37元，相較今日收盤價20.65元，息值合計為0.28元，股息殖利率1.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 20.65 0.276 1.34% 0.0
2025/07/16 17.67 0.188 1.06% 0.0
2024/11/18 17.22 0.24 1.39% 0.0
2024/07/16 18.34 0.145 0.79% 0.0
2023/11/16 13.37 0.198 1.48% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

富邦台灣半導體20.65+1.18%

