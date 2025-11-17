盤後速報 - 富邦台灣半導體(00892)次交易(18)日除息0.28元，參考價20.37元
鉅亨網新聞中心
富邦台灣半導體(00892-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.28元。
首日參考價為20.37元，相較今日收盤價20.65元，息值合計為0.28元，股息殖利率1.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|20.65
|0.276
|1.34%
|0.0
|2025/07/16
|17.67
|0.188
|1.06%
|0.0
|2024/11/18
|17.22
|0.24
|1.39%
|0.0
|2024/07/16
|18.34
|0.145
|0.79%
|0.0
|2023/11/16
|13.37
|0.198
|1.48%
|0.0
