鉅亨速報

盤後速報 - 中信關鍵半導體(00891)次交易(18)日除息0.6元，參考價18.5元

鉅亨網新聞中心

中信關鍵半導體(00891-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為18.5元，相較今日收盤價19.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 19.10 0.6 3.14% 0.0
2025/08/18 17.85 0.41 2.3% 0.0
2025/05/19 16.91 0.41 2.42% 0.0
2025/02/18 18.83 0.41 2.18% 0.0
2024/11/18 18.06 0.49 2.71% 0.0


台股台股除權息台股盤後盤後速報

