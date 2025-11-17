盤後速報 - 中信關鍵半導體(00891)次交易(18)日除息0.6元，參考價18.5元
中信關鍵半導體(00891-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為18.5元，相較今日收盤價19.10元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|19.10
|0.6
|3.14%
|0.0
|2025/08/18
|17.85
|0.41
|2.3%
|0.0
|2025/05/19
|16.91
|0.41
|2.42%
|0.0
|2025/02/18
|18.83
|0.41
|2.18%
|0.0
|2024/11/18
|18.06
|0.49
|2.71%
|0.0
