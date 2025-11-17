search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(18)日除息0.11元，參考價22.1元

鉅亨網新聞中心

富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。

首日參考價為22.1元，相較今日收盤價22.21元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 22.21 0.11 0.5% 0.0
2025/10/20 23.81 0.11 0.46% 0.0
2025/09/16 24.88 0.11 0.44% 0.0
2025/08/18 24.23 0.11 0.45% 0.0
2025/07/16 22.67 0.11 0.49% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
富邦臺灣優質高息22.21-0.13%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty