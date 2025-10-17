盤後速報 - 富邦臺灣優質高息(00730)次交易(20)日除息0.11元，參考價23.7元
富邦臺灣優質高息(00730-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。
首日參考價為23.7元，相較今日收盤價23.81元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/20
|23.81
|0.11
|0.46%
|0.0
|2025/09/16
|24.88
|0.11
|0.44%
|0.0
|2025/08/18
|24.23
|0.11
|0.45%
|0.0
|2025/07/16
|22.67
|0.11
|0.49%
|0.0
|2025/06/17
|21.66
|0.11
|0.51%
|0.0
