search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 富邦公司治理(00692)次交易(18)日除息1.25元，參考價54.6元

鉅亨網新聞中心

富邦公司治理(00692-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

首日參考價為54.6元，相較今日收盤價55.85元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/18 55.85 1.252 2.24% 0.0
2025/07/16 45.91 0.628 1.37% 0.0
2024/11/18 45.0 0.6 1.33% 0.0
2024/07/16 46.28 0.415 0.9% 0.0
2023/11/16 32.55 1.062 3.26% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
富邦公司治理55.85+0.36%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭三星

中強短弱
邦公治

51.61%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty