盤後速報 - 富邦公司治理(00692)次交易(18)日除息1.25元，參考價54.6元
鉅亨網新聞中心
富邦公司治理(00692-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
首日參考價為54.6元，相較今日收盤價55.85元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/18
|55.85
|1.252
|2.24%
|0.0
|2025/07/16
|45.91
|0.628
|1.37%
|0.0
|2024/11/18
|45.0
|0.6
|1.33%
|0.0
|2024/07/16
|46.28
|0.415
|0.9%
|0.0
|2023/11/16
|32.55
|1.062
|3.26%
|0.0
