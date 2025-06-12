鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-12 11:50

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最新數據顯示，多路資金湧入香港推動港股 IPO 成為最近港股市場最熱門的領域之一，專家認為，這股「打新」熱潮正催生出賺錢效應，雖存在機會，但也要提防風險。

​​158家企業排隊等IPO！東鵬飲料、三一重工蓄勢 港股新股抽籤熱潮持續

根據瑞銀 (UBS) 統計，港股 IPO 總規模截至上月底已達 98 億美元，躍居全球第一。這一復甦動能源自於多重利多，分別是去年 4 月中國證監會推出的五項對港合作措施、A 股上市公司赴港 IPO 熱潮，以及中概股回歸帶來的想像空間。

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從收益表現來看，今年港股新股市場亮點紛呈。截至周二 (10 日)，30 家公開發售的新股中，19 家股價高於發行價，首日收漲比例達 60%，其中布魯可首日漲幅高達 40%，映恩生物、蜜雪集團等 7 檔新股漲幅超 100%。若持有至周二，布魯可每手淨賺 3 萬 6285 港元，蜜雪集團、映恩生物緊隨其後，即便是基石投資者，億元級投資規模也帶​​來可觀回報。

中國《財經雜誌》報導，「00 後」研究生小劉是這場 IPO 熱潮的縮影。他透過港股 IPO 打新首次中簽布魯可，首日即獲利了結，隨後又參與蜜雪集團、滬上阿姨等熱門認購，卻因槓桿操作未再「一抽即中」。另一位「90 後」投資者則押注泡泡瑪特，從 130 港元入場，最終在 220 港元套現，但仍錯失後續漲幅。

打新熱度背後，市場分化亦顯著，首日跌破發行價的 9 檔新股多集中於 1 月至 2 月上市，而 3 月末後上市的蜜雪集團、古茗等消費龍頭持續走強，帶動中籤率從 8% 至 100% 不等，凸顯投資者對重量級 IPO 的追捧。

港股打新熱潮的興起，與 A+H 上市擴容密不可分。瑞銀數據顯示，今年來港股募資額已超過 2024 年全年，寧德時代、恆瑞醫藥等巨頭登陸港股，推動 IPO 融資額全球領先。同時，證監會簡化境外再融資流程，港股增發便利性提升，進一步活化市場。

華泰國際與中金公司均指出，聯準會 (Fed) 降息預期、人民幣資產補漲需求，以及南向資金持續湧入(今年料將超過 1 兆港元)，為港股提供支撐。消費修復、AI 科技及創新藥等結構性機會，更吸引資金佈局。

然而，熱潮之下暗藏風險。跨境違規開戶、高槓桿融資等亂象滋生，監理機關已發出警示。

業內人士提醒，投資人必須審慎評估資產狀況，合規參與。此外，新股表現分化明顯，盲目追高或面臨破發風險。

截至周二，158 家公司仍處於港股 IPO「處理中」狀態，東鵬飲料、三一重工等龍頭蓄勢待發。瑞銀預估，港股今年全年 IPO 與再融資規模將維持強勁，消費、科技與醫藥仍是主流。

中金公司分析指出，儘管外資大規模回流存疑，但在中國流動性過剩背景下，港股作為優質資產配置地的地位愈發凸顯。隨著中美元首通話釋放正面訊號，市場風險偏好短期提振，但中長期仍須警覺地緣政治擾動。