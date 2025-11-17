鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 12:35

中國電動車巨擘比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 的智慧輔助系統「天神之眼」近日交出里程碑式成績單，車型保有量突破 200 萬輛，單月銷量達 31 萬台，每日輔助駕駛數據生成量逾 1.3 億公里，這一表現讓今年 2 月比亞迪提出的「全民智駕」口號從願景照進現實。

燃油車慌了！比亞迪10萬人民幣級別車款標配「天神之眼」專家：開啟全民智駕時代（圖取自比亞迪官方微博）

專家指出，「天神之眼」的顛覆性，在於比亞迪徹底打破智慧駕駛「豪車專屬」的舊規則，這套高階智駕系統在人民幣 10 萬級車型上全系標配。

過去，燃油車時代的高階智駕常是高端品牌溢價工具，比亞迪此舉直接改寫產業邏輯。更重要的是，比亞迪背後依托「數據循環」優勢，每日 1.3 億公里的真實路況數據反哺系統，讓智駕能精準應對城市擁擠、鄉村道路、風雪天氣等複雜場景，能力隨數據累積持續進化。

根據業內人士實測，「天神之眼」在城市跟車、壅塞路況下的成功率超 92%，技術普惠性獲得市場驗證。

從市場反應來看，「技術平權」策略成效顯著。除王朝、海洋系列貢獻 27.97 萬輛銷量外，高端品牌方程豹、騰勢、仰望亦分別售出 2.99 萬輛、0.64 萬輛、652 輛，涵蓋 10 萬級到百萬級完整產品線。這印證了比亞迪「智駕平權」的成功，讓高階智駕從「高端專屬」變成「全民可享」。

這場變革的本質，是中國汽車工業的崛起註腳。曾幾何時，西方嘲諷「給圖紙也造不出發動機」，如今比亞迪以數據、演算法、規模化應用實現彎道超車。