總部設於香港的國際調解院（International Organization for Mediation, IOM）於 20 日舉行開幕儀式。作為全球首個專門透過調解解決國際爭端的政府間法律組織，為國際爭端解決領域迎來一個重要的里程碑。

國際調解院在香港隆重開業 打造全球調解之都。

國際調解院由中國等 19 個國家共同發起設立。其基礎性文件《關於建立國際調解院的公約》已於 2025 年 5 月 30 日完成簽署儀式，並在同年 8 月 29 日正式生效。截至開幕，公約簽署國已達 37 個，並有中國、尼加拉瓜等 8 個國家批准公約，展現出國際社會對其設立的廣泛支持與高度認可。

當日，香港特區行政長官李家超、中國外交部副部長華春瑩，以及近 200 名來自公約締約國、簽署國的代表和香港特別行政區各界人士出席了典禮。香港特區政府前律政司司長鄭若驊被任命為國際調解院的首任秘書長。

中國外交部副部長華春瑩在致辭中高度評價國際調解院的籌建速度，指出其在短短五個月內實現公約簽署、生效及開業運營，在國際組織建設史上十分罕見，充分證明國際調解院順應了時代潮流。

她強調，國際調解院的理念與全球治理倡議高度契合，將為構建人類命運共同體注入法治正能量，並助力香港打造成為「調解之都」。

國際調解院秘書長鄭若驊指出，國際調解院珍視並實踐多邊主義，致力於成為和平解決國際爭端領域的全球公共產品和重要支柱。調解院旨在為國家間爭議、國際投資爭議以及國際商事爭議提供專業調解服務。

香港特區行政長官李家超表示，香港很榮幸成為國際調解院總部的所在地。香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢和悠久的法治傳統，將進一步發揮「超級聯絡人」與「超級增值人」的角色，全力支持國際調解院及全球爭端解決事業的發展。

多個締約國代表，包括尼加拉瓜、委內瑞拉、巴基斯坦及肯亞等，亦致辭指出國際調解院的成立實踐了《聯合國憲章》的宗旨和原則，填補了國際調解領域機制的空白，是為完善全球治理提供的重要法治公共產品。他們期待利用此平台，共同推動和平解決國際爭端，為構建更公正合理的國際秩序貢獻力量。