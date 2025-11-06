鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-06 16:40

‌



根據國際高等教育研究機構 QS 最新發布的「QS 亞洲大學排名 2026」，香港的高等教育表現亮眼，香港大學時隔 15 年重奪亞洲第一，更有 5 所大學躋身亞洲前十，創歷史最佳戰績。

2026年QS亞洲大學排行榜出爐！港大睽違15年奪冠 五所香港高校躋身前十（圖：Shutterstock）

QS 此次排名涵蓋 25 個國家地區的 1529 所院校，550 多所首次入榜，依據學術聲譽、雇主聲譽、師生比例等九項指標。香港 11 所上榜大學中，9 所排名上升，整體進步率高達 64%。

‌



具體來看，香港大學以綜合優勢登頂亞洲榜首，香港科技大學、香港理工大學分別躍升至第六、第十，中文大學與香港城市大學並列第七，穩居頂尖行列。此外，港理工、港教大、港都會大學及港恆生大學均創下校史最佳排名。

香港大學校長張翔表示，此次登頂不僅是對學術實力的肯定，更彰顯港大在全球高等教育格局中的關鍵角色。他還強調，港大將持續突破學術邊界，促進國際交流、培育人才，協助香港成為國際教育樞紐與創新科技中心，支持國家科教興國戰略。

香港城大校長梅彥昌說，該校近年國際排名穩步攀升，此次蟬聯全港第三、亞洲第七，印證學術科研的創新突破。香港科技大學校長葉玉如則指出，佳績源自於師生、職員與校友的共同努力，也是對特區政府「留學香港」願景的正面回應。

香港特區政府教育局長蔡若蓮在社群平台上回應說，香港高校在多項國際排名中屢創佳績，凸顯其作為國際人才樞紐的吸引力，也反映教育實力與政府措施的成效。

她透露，香港特區政府將透過成立「留學香港專班」、放寬自資收生限制、招攬國際人才、建設北都大學城等舉措，鞏固教育優勢，配合國家教育強國戰略，為香港及國家發展貢獻力量。

QS 分析指出，香港高校在「學術聲譽」、「雇主評估」、「國際教員佔比」等指標上表現強勢，香港城大更在 8 項指標中居全港第一，重返亞洲第一及多校排名創新高，印證了香港在研究、創新與國際化投入的成效。

不過，QS 也建議香港推出針對性獎學金等措施，吸引更多國際學生，提升院校多元化。