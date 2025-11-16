〈熱門股〉南亞轉型受惠高頻高速材料需求增 法人單周買近10萬張飆漲3成

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-16 10:11

塑化股南亞 (1303-TW) 受惠資金輪動、轉型題材挹注，加上持股轉投資南亞科 (2408-TW) 因全球 AI 應用需求大增，記憶體 (DRAM) 缺貨、漲價題材表現出色，周五 (14 日) 盤中一度衝上 57.1 元創近 5 個多月以來新高，單周股價飆漲 30.67%，三大法人也狂掃 9.78 萬張，外資更連 6 買超相挺。

三大法人狂掃近10萬張，南亞單周飆漲30%。(圖：shutterstock)

南亞第 3 季因 AI 伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，加速相關設備汰換，帶動高頻高速材料之需求穩定提升，單季稅後純益達 32.6 億元，創近 8 季新高，並結束連 11 季虧損，讓前 3 季合計虧損縮至 0.05 元，加上轉投資南亞科持股近 3 成，投資效益題材持續發燒。

台塑 (1301-TW) 集團近期舉辦睽違 7 年的運動會，總裁吳嘉昭受訪時表示，塑化景氣還要待 2027 年有機會反轉，但集團內電子材料產品帶來不錯的貢獻，集團已朝五大轉型、加速 AI、差別化產品開發進行努力，並點名集團在電子材料，今年已發揮貢獻挹注集團獲利。意指南亞旗下 CCL、玻纖布，南亞科 DRAM 前景持續看好。

南亞日 K 已連收 4 紅，股價沿著 5 日線上攻，持續站上所有均線之上，周成交量更爆量來到 91.6 萬張。

法人指出，南亞受惠高階 PCB 材料需求成長，加上 AI 應用續熱，電子材料事業有望成為轉型的推進動能。