search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈熱門股〉南亞轉型受惠高頻高速材料需求增 法人單周買近10萬張飆漲3成

鉅亨網記者黃皓宸 台北

塑化股南亞 (1303-TW) 受惠資金輪動、轉型題材挹注，加上持股轉投資南亞科 (2408-TW) 因全球 AI 應用需求大增，記憶體 (DRAM) 缺貨、漲價題材表現出色，周五 (14 日) 盤中一度衝上 57.1 元創近 5 個多月以來新高，單周股價飆漲 30.67%，三大法人也狂掃 9.78 萬張，外資更連 6 買超相挺。

cover image of news article
三大法人狂掃近10萬張，南亞單周飆漲30%。(圖：shutterstock)

南亞第 3 季因 AI 伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，加速相關設備汰換，帶動高頻高速材料之需求穩定提升，單季稅後純益達 32.6 億元，創近 8 季新高，並結束連 11 季虧損，讓前 3 季合計虧損縮至 0.05 元，加上轉投資南亞科持股近 3 成，投資效益題材持續發燒。


台塑 (1301-TW) 集團近期舉辦睽違 7 年的運動會，總裁吳嘉昭受訪時表示，塑化景氣還要待 2027 年有機會反轉，但集團內電子材料產品帶來不錯的貢獻，集團已朝五大轉型、加速 AI、差別化產品開發進行努力，並點名集團在電子材料，今年已發揮貢獻挹注集團獲利。意指南亞旗下 CCL、玻纖布，南亞科 DRAM 前景持續看好。

南亞日 K 已連收 4 紅，股價沿著 5 日線上攻，持續站上所有均線之上，周成交量更爆量來到 91.6 萬張。

法人指出，南亞受惠高階 PCB 材料需求成長，加上 AI 應用續熱，電子材料事業有望成為轉型的推進動能。

南亞日 K 線圖

 


文章標籤

南亞南亞科台塑PCBAI

相關行情

台股首頁我要存股
南亞55.6+3.35%
南亞科158.5-3.06%
台塑42.55-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
南亞科

61.29%

勝率
偏強
南亞

75%

勝率
偏強
台塑

86.67%

勝率

#連續長上影

偏強
南亞科

61.29%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

61.29%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
南亞科

61.29%

勝率

#營收創高股

偏強
南亞科

61.29%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty