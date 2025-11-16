安集今年3D列印營收大增5倍超預期 明年擴產7成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-16 10:40

太陽能廠安集 (6477-TW) 近年積極拓展 3D 列印領域業務，董事長黃國棟指出，受惠美國大廠的無人機訂單增加，今年 3D 列印營收將大增 5 倍，高出原預期的 3 倍，且因客戶需求穩健成長，明年 3D 列印營收至少再增加 50%，公司也啟動擴產，機台數也將由目前的 7 台增至 12 台，擴產幅度高達 7 成。

安集董事長黃國棟。(鉅亨網資料照)

黃國棟表示，公司耕耘 3D 列印領域多年，從粉末、設備到量產皆在自家生產，可提供客戶一條龍式服務，目前已打進美國大廠的無人機，提供鈦合金跟鋁合金的機身結構，複合材料也正進行送樣認證，並進一步開發銅合金材料，以滿足無人機散熱及未來 AI 伺服器的需求。

‌



另外，隨著台灣近年國防自主意識抬頭，無人機與 3D 列印市場跟著起飛，國軍日前即公開徵求資料，宣布一類、二類無人機的機體採 3D 列印技術比例須達 40% 以上，以利部隊未來建構「可移動式產製」的能量，顯現 3D 列印已是現在進行式。

安集目前已投入無人機的整機開發，除運用 3D 列印技術製造機身結構外，也攜手台灣製造夥伴，滿足 99.9% 台灣製的國防需求，初期瞄準兩種機型，看好 3D 列印技術在無人機市場的滲透率。

產能方面，安集 3D 列印設備皆由自家生產製造，至今年底共有 7 台設備，預計明年將進一步擴張至 12 台，擴產幅度達 7 成，且隨著列印的尺寸持續放大，公司機台設備已從 300X250，提升至 300X300，並著手研發 600X600 的機台設備。