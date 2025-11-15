鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值1.8元，最低估值-0.03元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.8(1.8)
|2.24
|1.69
|2
|最低值
|-0.03(-0.03)
|0.37
|0.53
|1.8
|平均值
|0.82(0.86)
|1.1
|1.17
|1.93
|中位數
|0.72(0.74)
|1.12
|1.33
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|294.49億
|311.65億
|323.51億
|324.24億
|最低值
|281.04億
|283.30億
|285.26億
|295.85億
|平均值
|288.85億
|298.45億
|303.46億
|309.02億
|中位數
|288.81億
|299.22億
|305.26億
|306.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.93
|7.02
|1.61
|-1.69
|-9.34
|營業收入
|252.85億
|285.86億
|301.54億
|296.52億
|292.13億
詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 華納兄弟探索拍賣開跑 派拉蒙欲全收 康卡斯特、Netflix只挑精品
- 〈美股盤後〉輝達慘跌 費半摔2.5% 道瓊漲逾500點破新高紀錄
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為14.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class BPSKY-US的目標價調升至14元，幅度約3.7%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇