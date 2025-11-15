search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)EPS預估下修至0.72元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.74元下修至0.72元，其中最高估值1.8元，最低估值-0.03元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.8(1.8)2.241.692
最低值-0.03(-0.03)0.370.531.8
平均值0.82(0.86)1.11.171.93
中位數0.72(0.74)1.121.331.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值294.49億311.65億323.51億324.24億
最低值281.04億283.30億285.26億295.85億
平均值288.85億298.45億303.46億309.02億
中位數288.81億299.22億305.26億306.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.937.021.61-1.69-9.34
營業收入252.85億285.86億301.54億296.52億292.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Paramount Skydance Corporation Class B(PSKY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


