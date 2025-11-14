search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邀請回家(INVH-US)EPS預估上修至0.92元，預估目標價為34.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對邀請回家(INVH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.92元，其中最高估值0.96元，最低估值0.83元，預估目標價為34.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.96(0.96)0.980.990.91
最低值0.83(0.64)0.690.760.91
平均值0.91(0.88)0.830.860.91
中位數0.92(0.9)0.790.820.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.45億28.76億30.55億32.37億
最低值27.06億27.89億27.59億32.37億
平均值27.27億28.21億29.19億32.37億
中位數27.25億28.15億29.36億32.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.350.450.630.850.74
營業收入17.06億18.48億21.79億25.06億26.95億

詳細資訊請看美股內頁：
邀請回家(INVH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINVH

相關行情

台股首頁我要存股
邀請回家28.26-2.25%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty