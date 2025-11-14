鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avidity Biosciences Inc(RNA-US)EPS預估下修至-4.57元，預估目標價為72.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Avidity Biosciences Inc(RNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.5元下修至-4.57元，其中最高估值-3.33元，最低估值-4.81元，預估目標價為72.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.33(-3.33)
|-3.24
|-1.21
|1.52
|最低值
|-4.81(-4.81)
|-6.53
|-5.04
|-3.37
|平均值
|-4.4(-4.32)
|-4.91
|-3.95
|-1.43
|中位數
|-4.57(-4.5)
|-5.02
|-4.47
|-1.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3,040萬
|6,540萬
|5.73億
|14.38億
|最低值
|540萬
|0.00
|7,777萬
|2.33億
|平均值
|1,597萬
|1,898萬
|2.63億
|8.17億
|中位數
|1,790萬
|1,460萬
|1.95億
|6.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.05
|-2.85
|-3.34
|-2.91
|-2.89
|營業收入
|679萬
|933萬
|922萬
|956萬
|1,090萬
詳細資訊請看美股內頁：
Avidity Biosciences Inc(RNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
