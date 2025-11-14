鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avidity Biosciences Inc(RNA-US)EPS預估下修至-4.57元，預估目標價為72.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Avidity Biosciences Inc(RNA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-4.5元下修至-4.57元，其中最高估值-3.33元，最低估值-4.81元，預估目標價為72.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.33(-3.33)-3.24-1.211.52
最低值-4.81(-4.81)-6.53-5.04-3.37
平均值-4.4(-4.32)-4.91-3.95-1.43
中位數-4.57(-4.5)-5.02-4.47-1.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3,040萬6,540萬5.73億14.38億
最低值540萬0.007,777萬2.33億
平均值1,597萬1,898萬2.63億8.17億
中位數1,790萬1,460萬1.95億6.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.05-2.85-3.34-2.91-2.89
營業收入679萬933萬922萬956萬1,090萬

詳細資訊請看美股內頁：
Avidity Biosciences Inc(RNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


