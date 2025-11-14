search icon



盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(17)日除息0.03元，參考價11.0元

鉅亨網新聞中心

台新AI優息動能(00962-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為11.0元，相較今日收盤價11.02元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/17 11.02 0.025 0.23% 0.0
2025/10/17 11.06 0.025 0.23% 0.0
2025/09/16 10.6 0.025 0.24% 0.0
2025/08/15 10.18 0.025 0.25% 0.0
2025/07/15 9.44 0.025 0.26% 0.0


台新AI優息動能11.02-2.22%

