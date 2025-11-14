鉅亨速報 - Factset 最新調查：保瑞(6472-TW)EPS預估下修至40.07元，預估目標價為833元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對保瑞(6472-TW)做出2025年EPS預估：中位數由40.91元下修至40.07元，其中最高估值52.76元，最低估值30.59元，預估目標價為833元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|52.76(52.76)
|49.54
|69.11
|最低值
|30.59(30.59)
|31.71
|69.11
|平均值
|39.99(40.96)
|41.11
|69.11
|中位數
|40.07(40.91)
|41.11
|69.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,246,250
|28,846,800
|37,786,920
|最低值
|19,392,000
|20,178,000
|37,786,920
|平均值
|20,785,880
|24,924,300
|37,786,920
|中位數
|20,712,500
|25,136,500
|37,786,920
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.69
|30.2
|18.52
|11.04
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,245,907
|14,200,068
|10,494,470
|4,899,885
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6472/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
