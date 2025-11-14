search icon



〈焦點股〉材料-KY毛利率回升 前三季EPS達 4.94元 爆量鎖漲停

鉅亨網記者張欽發 台北

材料 - KY(4763-TW)2025 年第三季毛利回升到 60.33%，創今年新高，單季稅後純益 11.52 億元，每股純益 1.16 元；1-9 月稅後純益 48.86 億元，年減 13.79%，每股純益達 4.94 元。雖然材料 - KY 短期內受客戶端調節庫存的壓力仍在，但今 (14) 日爆出逾萬張大量攻上漲停 61.7 元。

cover image of news article
材料-KY董事長王克璋。(鉅亨網記者張欽發攝)

材料 - KY 今天股價開高走高鎖住 61.7 元，也站上 5 日、10 日及月線之上。


材料 - KY 2025 年第三季營收 24.48 億元，毛利率 60.33%，季增 2.1 個百分點，年減 1.85 個百分點，稅後純益 11.52 億元，季減 32.35%，年減 36.39%，每股純益 1.16 元。材料 - KY 2025 年第三季營收雖然營收規模放緩，但第三季的稅後淨利率達 47.07%，仍明顯優於去年同期的 41.43% 稅後淨利率。

材料 - KY 2025 年 1-9 月營收 104.61 億元，毛利率爲 58.81%，年減 4.76 個百分點，稅後純益 48.86 億元，年減 13.79%，每股純益達 4.94 元。

材料 - KY 10 月營收 7.91 億元，月增 0.67%，年減 44.17%，1-10 月營收 112.52 億元，年減 10.67%。


營收材料-KYEPS獲利能力

