鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 09:34

美國德州聯邦法官裁定，蘋果 (AAPL-US) 和 OpenAI 必須回應由馬斯克的 X 公司和 xAI 提起的訴訟，該訴訟指控這兩家公司結盟打壓人工智慧 (AI) 領域競爭，涉嫌壟斷智慧型手機與生成式 AI 市場，並求償數十億美元的損失，法官要求雙方提交進一步文件闡述各自立場。

美法院裁定蘋果與OpenAI 需回應馬斯克反壟斷訴訟。(圖:shutterstock)

今年 8 月，xAI 控訴蘋果與 OpenAI 的「排他性安排」，讓 ChatGPT 成為唯一整合進 iPhone 的生成式 AI 聊天機器人，並在 App Store 排名上獲得優勢，壓制了包括 xAI 的 Grok 在內的其他競爭對手。馬斯克的律師團隊稱，這種做法「封鎖了市場，維護雙方壟斷地位，並阻止創新者如 X 與 xAI 參與競爭」。

兩家公司的律師在分別提交給法院的文件中都駁斥了這些說法。OpenAI 指控馬斯克因為與執行長奧特曼之間多年積怨，正對公司發動一場「法律戰」。馬斯克和奧特曼在十年前共同創立 OpenAI。