美法院裁定蘋果與OpenAI 需回應馬斯克反壟斷訴訟
鉅亨網編輯林羿君
美國德州聯邦法官裁定，蘋果 (AAPL-US) 和 OpenAI 必須回應由馬斯克的 X 公司和 xAI 提起的訴訟，該訴訟指控這兩家公司結盟打壓人工智慧 (AI) 領域競爭，涉嫌壟斷智慧型手機與生成式 AI 市場，並求償數十億美元的損失，法官要求雙方提交進一步文件闡述各自立場。
今年 8 月，xAI 控訴蘋果與 OpenAI 的「排他性安排」，讓 ChatGPT 成為唯一整合進 iPhone 的生成式 AI 聊天機器人，並在 App Store 排名上獲得優勢，壓制了包括 xAI 的 Grok 在內的其他競爭對手。馬斯克的律師團隊稱，這種做法「封鎖了市場，維護雙方壟斷地位，並阻止創新者如 X 與 xAI 參與競爭」。
兩家公司的律師在分別提交給法院的文件中都駁斥了這些說法。OpenAI 指控馬斯克因為與執行長奧特曼之間多年積怨，正對公司發動一場「法律戰」。馬斯克和奧特曼在十年前共同創立 OpenAI。
蘋果的律師則表示，這起訴訟的指控並不正確，因為蘋果並沒有與 OpenAI 簽訂任何獨家協議，且未來也打算與其他 AI 公司合作。
- 美股新週期啟動，行家關注這些基金標的..
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 蘋果推出小程式合作夥伴計畫 App Store抽成大幅降至15%
- 英競爭法庭拒蘋果上訴 維持原判 App Store壟斷須賠20億美元
- 蘋果iPhone 18 Pro Max可能「史上最胖」 重量逼近243克
- 馬斯克態度大轉彎！特斯拉傳開發CarPlay支援功能救買氣
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇